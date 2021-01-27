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Organik yumurta ne kadar organik!? Organik aldatmacasına dikkat

Üzerlerine gübre sürülerek ve saman dolu sepetlere koyularak ‘organik’ adı altında satılan yumurtalar konusunda vatandaşlar uyarıldı. Peki yumurtanın gerçekten organik olduğu nasıl anlaşılır?

GÜNDEM 27.01.2021, 10:58
Organik yumurta ne kadar organik!? Organik aldatmacasına dikkat
Hormon takviyesi verilmeyen ve organik yemle beslenen tavuklardan üretilen organik yumurtalar sağlıklı beslenme için çok önemli bir yer teşkil ediyor.
Organik yumurtalar piyasadaki diğer yumurtalara göre biraz daha yüksek fiyatlara satılıyor.
Ancak semt pazarlarında, sokaklarda ‘organik köy yumurtası’ diye satılan yumurtalar ne kadar organik?
Uzmanlar tüketicinin kirli görüntüye, samana ve sepete aldanarak organik olmayan yumurtaları yüksek fiyatlara aldığı uyarısında bulunuyor.
Özellikle son yıllarda artan bu dolandırıcılık yönteminin önüne geçilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yumurtalarda kod sistemine geçti.
Yumurtaların üzerinde, sertifikalarına göre yer alan ‘yetiştirme metodu kodları’ yumurtanın hangi şartlarda üretildiğini gösteriyor. Aynı zamanda bu kodlara göre yumurtaların fiyatları da değişiklik gösteriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye genelinde organik yumurta üretim sertifikası olan 12 milyon civarı tavuk bulunuyor.

Satın alınırken, organik ürün olup olmadığını anlamak için seri numarası olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.
Yumurtaların üzerinde sertifika numaralarının başında yer alan ‘0, 1, 2, 3’ gibi rakamlar, yumurtanın türü konusunda fikir sahibi olmanızı sağlıyor.
0 numaralı kod: Yumurtanın organik bir şekilde üretildiğini gösteren kod. Tavuğa verilen yem organiktir ve hormon kullanılmaz.
1 numaralı kod: Gezen tavuk yumurtasını gösteren koddur. Bu yumurtaların elde edildiği tavuklara hormon ya da GDO’suz yem kısıtlaması yapılmaz.
2 numaralı kod: Kümes içinde dolaşan tavuk yumurtası.
3 numaralı kod: Kafeste büyüyen tavuk yumurtası.

Maalesef günümüzde bu türlü sahtekarlıkları yapanlar başka şehirde yumurtalar için sertifika alıp İstanbul’da organikmiş gibi satıyorlar. Uzmanlar genellikle bu işlemin sarı (kahverengi) yumurtalara yapıldığına dikkat çekiyor ve aynı kodla üretilen sarı ve beyaz yumurtalar arasında hiçbir fark olmadığının altı çiziliyor.
3 koduyla üretilip satılan yumurtalar en düşük maliyetle üretilen yumurtalar. Bu nedenle bunlarda herhangi bir sahtekarlık söz konusu değil. Ancak vatandaşın düştüğü bir hata da ucuz olduğu için kötüdür gibi bir imajın olması. Zira en pahalı olan en iyisidir demek anlamına gelmiyor. Bundan dolayı da her üstüne organik yazılan yumurtaya ne yazık ki gereksiz yere fazla para veriliyor.

Paketsiz satılan ürünlerin üzerinde kod olsa da olmasa da güvenli olmadığını belirten uzmanlar ambalajsız ürün alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.  “Paketsiz yumurtaların neredeyse yüzde 90'ıının sahte olduğuna dikkat çeken tüketici hakları vatandaşların her zaman Bakanlıktan onayı bulunan paketli yumurtaları almaları gerektiğine vurgu yapıyor.  Yumurtaların üzerinde yer alan sertifika numaraları ‘Alo 174’’ü arayarak ta sorgulanabiliyor.
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