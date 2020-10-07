Ordu'da yürek yakan olay! Çaresizce koştular ama....
Serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Yakınları, cansız bedenin sudan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirerek denize koştu..
GÜNDEM 07.10.2020, 16:16
Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da üniversite eğitimi alan 18 yaşındaki Beytullah Esen, dolaşmak için Aybastı ilçesinden Altınordu'da bulunan akrabalarının yanına geldi.
Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen'in bedenini sudan çıkarttı.
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Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak gözden kayboldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen'in bedenini sudan çıkarttı.
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