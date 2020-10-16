Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.
GÜNDEM 16.10.2020, 10:03
Ordu'da koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi’nde vaka sayılarının arttığı ve bu nedenle karantina uygulandığı ifade edilerek, "Vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Ordu ili Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi’nde 15 Ekim 2020 tarihi gece yarısından itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, kurallara uyulup-uyulmadığının denetleneceği, uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.
Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi’nde vaka sayılarının arttığı ve bu nedenle karantina uygulandığı ifade edilerek, "Vaka ve olası vaka ile bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişilerin sayısında artış olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Ordu ili Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi’nde 15 Ekim 2020 tarihi gece yarısından itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevkii ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca, kurallara uyulup-uyulmadığının denetleneceği, uymayanlar hakkında ise idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.
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