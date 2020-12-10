OPPO'nun hangi modelleri Android güncellemesi alacak

Son yılların en popüler telefon markası OPPO, Türkiye'de Aralık 2020 itibarıyla Android 11 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı.

Türkiye tarafından yapılan açıklamalara göre, Android 11 üzerine inşa edilen ColorOS 11 arayüzü, çok yakında Türkiye'deki OPPO kullanıcıları tarafından deneyimlenmeye başlayacak OPPO, Find X2 ve Reno4 Lite modelleri, Aralık ayı içerisinde ColorOS 11 güncellemesini alacak. Kademeli olarak gerçekleştirilecek güncelleme, Ocak 2021'e kadar devam edecek.

OPPO kullanıcıları, ColorOS 11 ile birlikte duvar kağıtlarını, sesleri, uygulama simgelerini, Always on Display özelliğini istedikleri gibi değiştirebilecek. Ayrıca OPPO, ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara üç farklı renk ve kontrast sunan değişken gece modları sunacak.

Türkiye’de satışa sunulan diğer OPPO modelleri, 2021 yılında güncelleme almaya başlayacak. Güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

