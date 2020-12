Oppo'dan bir garip telefon tasarımı

Nendo ve Oppo'nun bir basın bülteninde ortaya koyduğu bu sözde "katlanabilir/kaydırılabilir telefon" un arkasındaki fikir, insanların el cihazlarından daha fazla işlevsellik isteme fikrinden geliyor. Telefonun şeklini değiştirme esnekliğini kullanarak, kullanıcılar duruma göre boyutu değiştirme olanağına sahip olacaklar.

Konsept ayrıca gömülü bir kalem içeriyor. Her iki durumda da Oppo, bu cihazın gerçeğe dönüşmesi için hala zaman olduğunun farkında, ancak ileriye bakmak ve yeni inovasyon yolları bulmak her zaman önemli.

Her iki şirket de aynı zamanda kulaklık çiftinin bir kasaya/güç merkezine bağlandığı bir TWS konsepti üzerinde çalıştı, aynı zamanda birbirlerine bağlanıp her zamanki kadar kompakt hale gelebilecekler. Kasa, kablosuz şarj ile akıllı bir hoparlörün üzerine yerleştirilebilecek ve müzik hoparlörde çalmaya devam edecek.