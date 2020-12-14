OPEC+ 4 Ocak'ta toplanıyor!
Arnavutluk Enerji Bakanı Abdülmecid Attar petrol birliği OPEC+'ın 4 Ocak'ta toplanacağı açıkladı.
GÜNDEM 14.12.2020, 10:01
OPEC, 4 Ocak'ta toplanacağı açıklandı. Petrol piyasası ve petrol talebi üzerine kurul toplantısını açıkladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 4 Ocak tarihinde üretim kısıntılarını günlük 500 bin varil hafifletme üzerinde karar vermek için, petrol piyasaları ve petrol talebi konularını görüşeceğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce yaptığı bir açıklamada, petrol üreticilerinin aldığı önlemlerin, üretim seviyesini 2021 yılının başında COVID-19 salgını öncesi seviyelerine getirmek konusunda faydalı olacağını öngörmüştü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) 4 Ocak tarihinde üretim kısıntılarını günlük 500 bin varil hafifletme üzerinde karar vermek için, petrol piyasaları ve petrol talebi konularını görüşeceğini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak daha önce yaptığı bir açıklamada, petrol üreticilerinin aldığı önlemlerin, üretim seviyesini 2021 yılının başında COVID-19 salgını öncesi seviyelerine getirmek konusunda faydalı olacağını öngörmüştü.
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