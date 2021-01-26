Onyekuru transferini açıkladı! İşte transferin maliyeti
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu Monaco'ya 650 bin euro kiralama bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
GÜNDEM 26.01.2021, 01:09
Galatasaray, sezon sonunda 4.350.00 € bonservis bedeli ödeyerek Onyekuru'nun bonservisini alabilecek. Bu transfer için Monaco'ya 650 bin € kiralama bedeli ödenecek.
Onyekuru transferi Halil Dervişoğlu'ndan sonra Galatasaray'ın devre arasında yaptığı ikinci resmi transfer oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle oldu:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Onyekuru transferi Halil Dervişoğlu'ndan sonra Galatasaray'ın devre arasında yaptığı ikinci resmi transfer oldu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle oldu:
"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2020-2021 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 650.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 11.06.2021 tarihine kadar Şirketimizin net 4.350.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.
Futbolcuya ise 2020-2021 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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