Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru, takıma geri dönüyor. Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

William D'avila, Onyekuru'nun transferi için, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor. İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem" dedi.

D'avila, "Oyuncusunu yine eski günlerine döneceğine inandığını belirterek, "Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" diye konuştu.

