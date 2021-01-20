Onyekuru bombası! Galatasaray bekletince...

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Monaco'da bulunan Galatasaraylı eski futbolcu Henry Onyekuru için yakın takipte olduğu, Nijeryalı oyuncu için kısa süre içerisinde devreye girebileceği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Onyekuru'ya aracılar vasıtasıyla durumunun sorulduğu, Nijeryalı yıldızın ilk tercihinin Galatasaray olması dolayısıyla Fenerbahçe'nin somut bir adım atmadığı kaydedildi. Ancak Galatasaray'ın Onyekuru'yu tam 22 gündür beklettiği ve bonservisi Monaco'dan olan oyuncunun bu durumdan hayli rahatsız olduğu ifade edildi.

