Online eğitim eşit ve adil değil!

Türkiye’de Mart ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla birlikte okullar kapandı, öğrenciler uzaktan eğitime geçti. Kısıtlı imkânlar, verimsiz derslerle birlikte aylardır evden eğitim gören öğrenciler, bir de tarihi belirli olmayan sınavlarına çalışmaya devam ediyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi öğrencilerin geleceği söz konusu olan sınavlara dair net bir takvim bulunmaması ve geçen seneki müfredat değişikliği öğrencilerde sınav kaygısını artırdı. Yetkililerin inisiyatif almadığı ve öğrencileri kaygılarıyla baş başa bıraktığı eğitim krizini Uzman Psikolog Kerem Gümüş, gazetemize değerlendirdi.



Uzman Psikolog Kerem Gümüş, “Sınav süreci ve sınav sonu, çocukların ve velilerin hayatında ciddi travmalara yol açabiliyor. Sınav süreci bu denli hassas ve psikolojik yıkımlar doğururken bir de üstüne pandemi belirsizliği olayı daha çok alevlendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her ne kadar “Sınav konuları müfredata uygun çıkacak” dese de geçen pandemi dönemindeki sınavlardan dolayı güven vermiyor. Çünkü yarın her şey değişebilir. Bunun olması hem velileri hem de çocukları demoralize ediyor. Sınava çalışan çocuklarda her zaman sınavı iyi geçeceğine dair bir güven olur. Fakat bu süreç onlarda bile sınavda istediğimi alamazsam korkusunu fazlasıyla ateşliyor. Sınav kaygısı dediğimiz olguyu tetikleyen en büyük etken, sürecin belirsizliğinden kaynaklanır. Kaygıların hepsi böyledir. Belirsizlik, kaygıyı tetikler” dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın süreci yönetmekte yetersiz kaldığını vurgulayan Gümüş, “MEB’in acilen süreci netleştirip en belirgin hale getirmesini istiyoruz. Şimdiki online sistem eşit ve adil bir sistem değil. Bunları da göz önünde bulundurarak kesin açıklamalara ihtiyacımız var. Ortada bir kriz var ve maalesef ki MEB bunu yönetmekte yetersiz kalıyor. Bu durum da çocukların motivasyonunu düşürüyor. Her geçen gün korku, kaygı, stres ve öfke daha çok artıyor. Geleceğimiz olan neslimize en iyi desteğin sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.