Onlarca metre yüksekte çalışıyorlar! Günlük kazançları 3.250 lira

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı. Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor. Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.



Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor. Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor. Burada işlemlerden geçtikten sonra önce kozalaklarından ayrılan çam fıstıkları daha sonra kabukları kırılarak paketlenmeye hazır hale geliyor. Kabuğundan çıkartılan çam fıstıkları kilosu toptan 400 liradan satılıyor. Marketlerde ise kilo fiyatı 800 liraya alıcı buluyor. 1 ton çam kozalağından 80 kilo çam fıstığı çıkıyor. Bu işi ailece yapan köylüler bir kaç ay süren sezonda hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor. Ürün değerli olunca dışarıdan hırsızlar da çam fıstıklarını toplamak için bölgeye akın ediyor. Çam fıstıklarını dışarıdan gelenlerden korumak isteyen köylüler ise 2 tane bekçi ile bölgeyi korumaya aldı.



Fıstıklı Köyü muhtarı Mehmet Karasu, "Bu yıl hasadı erken başlattık. Diğer bölgelerden çam fıstığı hasadını bitirenler bizim bölgeye çam fıstığı toplamaya geliyorlardı. 2 tane bekçi tutup nöbet başlattık. Bekçiler 1 ay boyunca ormanlarda çam fıstıklarını korudular. Bu bölge bizim köyümüzün merası. Biz devlete toplayacağımız kadar ürünün parasını yatırıp hasada başlıyoruz. Fıstık çamı ağaçları 5 ila 25 metre arasında yükseklerde oluyor. Fıstığın hasadı çok meşakkatli bir iş. Her an ölümle karşı karşıyayız. Bir dalın kırılması ve ayağınız kayması demek kişide kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Şu an kilogram fiyatı 6 lira 50 kuruştan alınıyor. Kozalakların 4 ya da 5 tanesi 1 kilo geliyor. 1 ton kozalaktan 80 kilo fıstık çıkıyor. Fazla çıkmadığı için değerli bir ürün. Bu ürünü atalarımız toplamış. Biz de devam ettiriyoruz. Bu iş çok tehlikeli her yıl en az 3 tane ağaçtan düşüp kolunu bacağını ve belini kıran oluyor" dedi.

Çam fıstığı hasadı yapan köylüler ise, "Bu iş çok zor ve tehlikeli. Bu iş çok güzel para kazandırıyor. Bir kişi günde ağacın verimine bağlı 150 ila 500 kilo topladığı oluyor. Kilosunu ise 6 lira 50 kuruştan satıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Bir kişi ortalama sezonda 10 ton topluyor" şeklinde konuştu.



Çam fıstığı ülkemizde daha çok dolmalık fıstık olarak biliniyor. Çamın kozalaklarından yetişen, sert kabukları kırılarak elde edilen bir besin olan fıstığın besin değeri hayli yüksek. 100 gram çam fıstığında ortalama 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, vitaminler ve mineraller yer alıyor.



Uzmanlar çam fıstığının faydalarını şöyle sıralıyor: