Onlar üşüdü biz donduk

Derin ekonomik krizin rakamlarda yapılan oynamalarla gizlenmeye çalışıldığı Türkiye’de, hayat pahalılığı vatandaşı kara kara düşündürüyor. Dünyada gıda fiyatlarının en çok arttığı ülkemizde ucuz elma satıldığını duyan vatandaşlar -4 derecede kuyruğa girdi. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2,5 liraya elma almak için saatlerce ayazda bekleyen insanlar, ekonomik krizle beraber alım gücünün nasıl düştüğünü de gözler önüne serdi.



Meyve ve sebze fiyatlarının el yaktığı ülkemizde, ucuz elma satıldığını duyan vatandaşlar, ayazda saatlerce bekledi. Kayseri’nin Melikgazi ilçesi İldem’de vatandaşlar, kilosu 2,5 liradan satılan elma için sabahın erken saatlerinde -4 derecede metrelerce kuyruk oluşturdu. 18 yıldır ülkeyi yöneten iktidar, her fırsatta geçmişte yaşanan tüp kuyruklarını dile getirirken, 2021 yılında Türkiye’de insanların ucuz sebze meyve almak için dondurucu soğukta saatlerce beklemesi ekonomik krizin en büyük göstergesi olarak kayıtlara geçti.



Ülkemizde meyve fiyatları son bir yılda yüzde 44,7 artarken çarşı-pazarda elma 7-8 liradan, kış mevsiminin vazgeçilmezi portakal ve mandalina ise 5-6 liradan tezgâhlarda yer alıyor. Hal böyle olunca ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaş, değil meyve almayı “ay sonunu nasıl getiririm” diye kara kara düşünüyor.

