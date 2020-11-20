ÖNDER’den ‘Gazetelerde İmam Hatiplilere Bakış Raporu'

Bu yıl 3.sü yayınlanan raporu basın açıklamasıyla gazetecilere açıklayan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “2017 yılından beri sürdürdüğümüz çalışmada medyanın okullarımıza bakışını, hangi konuların haber olduğunu ve haberin sunumundaki üslubu ortaya koymaya çalışıyoruz” dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, ‘Gazetelerde İmam Hatiplilere Bakış’ adlı raporunun üçüncüsünü, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. ÖNDER’in İstanbul Fatih’teki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, 2017 yılından itibaren her yıl ‘Gazetelerde İmam Hatiplilere Bakış’ raporunu hazırladıklarını belirtirken, medyanın imam hatip okullarına yönelik üslubunu ve bakış açısını ortaya koyduklarını ifade etti.



Basın toplantısında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, “Bugün burada sizlere ‘Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019’ araştırmamızı sunuyoruz. 2017 yılından beri sürdürdüğümüz çalışmada medyanın okullarımıza bakışını, hangi konuların haber olduğunu ve haberin sunumundaki üslubu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu hem bir doğru anlaşılma, anlama ve anlamlandırma çağrısı hem de iletişim kopukluklarımızı, eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı görme gayretidir. Eğitim ve gençlik başta olmak üzere hayatın tüm alanında, tüm toplumumuzun yanındayız. Bugün gençlerimiz modern ortamlarda en yeni teknolojileri kullanarak eğitim alıyor. Akranlarıyla aynı imkânlardan yararlanarak eşit şartlarda üniversiteye giriyor. Bu ortamda mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor” dedi.



Toplantıda gazetecilere kısa bir sunum yapan ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı İslam Şensöz, “İmam hatip okullarına yönelik medyada çıkan haberleri üç yıldır derlemeye çalışıyor ve yıllık rapor olarak ortaya koyuyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz raporda 2019 yılında yayımlanan haber sayısına göre olumsuz olarak 259, olumlu olarak 589 haber yapıldığını görüyoruz. Sınavlarda ilk bin kişi içerisinde 250 yakın imam hatipli öğrencinin başarılarını görüyoruz. Bu nedenle biz imam hatipliler olarak bu ülkenin birer bireyleriyiz. Aleyhimizde yapılan olumsuz haberler bizleri derinden üzüyor” ifadelerini kullandı.

