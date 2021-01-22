Öncelik kapsamında olmayan meslek grubundan aşı talebi

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, sektörün aşı için öncelik talebinde bulunduğunu açıkladı. 'Yurt dışında çalışan firmaların iş geliştirme için yüz yüze temasların önemli olduğunu' söyleyen Yenigün, aşı önceliği için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini ve aşılama talep eden şirketlerin listesini sunduklarını belirtti.

Bloomberg HT'de konuşan Yenigün, sektörün aşı için öncelik talebinde bulunduğunu açıkladı. Taahhüt sektörünün pandemi nedeniyle toparlanma girişimlerinin devam ettiğini belirten Yenigün aşıda öncelik için Ticaret Bakanlığı ile görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

'Sektörden her şirkete belli aşı kontenjanı imkanı verilmesi gerektiğini' dile getiren Yenigün, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Pandemi tüm sektörlerdeki çalışma biçimlerini ağırlaştırmış olsa da biz sektör olarak bu konuda pandeminin getirdiği yavaşlamayı kabul etmiyoruz. Konuya ilişkin de hareket geçtik ve geçtiğimiz günlerde DEİK toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a talebimizi ilettik. Kendisine sektörün yüz yüze görüşmelerinin önemini aktardık ve aşıda ayrıcalık talep ettik. Sektörümüzün sık sık yurt dışına çıkıp büyümesi ve gelişmesi adına girişimleri olduğunu aktardık.

"Ardından da Ticaret Bakanlığı'na talebimizi ilettik. Her firmaya yönetici iş geliştiricisi ya da proje koordinatörü gibi birkaç kişilik kontenjan olmasını talep ettik. Şimdiye kadar 45 firma başvurmuş ancak arkasının da geleceğini düşünüyorum. Bize böyle bir kontenjan verirlerse hareket kabiliyetimiz gelişir. Biz talebimizi yaptık öncelik verip verilmemesini bakanlık belirleyecek."

