Önce milyarderleri dinliyorlar

Hükümet yetkilileri dün ilk TÜSİAD ile görüşmelere başlarken, siyasi olarak sürecin hassas yönetilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP’ye sürekli bilgi verilmesi noktasında görevlendirme yaptığı belirtiliyor. Önce sermaye sahiplerini dinleyen hükümetin, vatandaşın dertlerini ne zaman dinleyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Hükümet, reform için sahaya indi. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesinin ardından AKP ve hükümet içinde başlayan reform tartışmaları Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç’ın görevinden istifasıyla devam etmişti. Ekonomik ve adalet bazlı reform çıkışlarına ilişkin ilk ciddi çalışma iş dünyasıyla yapılan görüşmelerle başladı. Söz konusu reform çalışmalarıyla ilgili hükümetin izleyeceği yol haritası ve dikkat edeceği konularda netleşti.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başkanlındaki heyet, iş dünyası ve STK’larla bir araya gelecek. İki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan da katılacak. Bakanların söz konusu çevrelerin taleplerini dinlemesiyle birlikte paketlerin oluşturulması hedefleniyor. İktidarın iş dünyasının ardından sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek. İlk görüşme dün Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle yapılırken, ikinci ziyaret bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle gerçekleştirilecek. Önce sermaye sahiplerini dinleyen hükümetin, vatandaşın dertlerini ne zaman dinleyeceği ise şimdilik bilinmiyor.



Reform paketiyle ilgili ilk iş dünyasının kapısını çalan iktidarın, iş dünyasının taleplerine ne yanıt vereceği merak ediliyor. İş dünyası temsilcilerinin ülkeye sıcak para girişinin gelmesi, yatırım noktasında ele alınacak tedbir paketlerinin geniş kapsamlı ele alınmasını istediği belirtiliyor. Hükümet heyetinin, ekonomi ve hukuk noktasında izleyeceği yol haritasında yeni hükümet sistemiyle beraber oluşan aksaklıkların da ele alınacağı kaydediliyor. Reform paketinin oluşmasında bakanlar kurulu ve AKP’nin yetkili organlarında konunun sürekli ele alınacağı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform paketinin oluşturulmasında MHP heyetine sürekli bilgi verilmesi noktasında talimat verdiği belirtiliyor.

