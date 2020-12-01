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Önce ekonomi sonra pandemi

Halkın öncelikli sorunlarının sorulduğu kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

GÜNDEM 01.12.2020, 07:33
Önce ekonomi sonra pandemi
Vatandaşa göre Türkiye’nin en büyük sorunu koronavirüs salgını değil, ekonomi… MAK tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 51’i Türkiye’nin bir numaralı probleminin ekonomik sorunlar olduğunu söylerken, pandemi diyenlerin oranının ise yüzde 17’de kalması dikkat çekti. Araştırmayla ülkemizde her gün 100’ün üzerinde ölüme sebebiyet veren koronavirüs salgınının bile ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığı kadar halkı endişelendirmediği görüldü.
Mak Danışmanlık, Kasım 2020 Türkiye Gündemi Araştırması Raporu’nu yayımladı. Birçok farklı konuda sorunun sorulduğu araştırmanın en dikkat çeken tarafı ise “Türkiye’nin en önemli ve öncelikli sorunu nedir?” sorusuna vatandaşın verdiği cevap oldu. Yapılan kamuoyu araştırmasında halkın yüzde 51’i Türkiye’nin bir numaralı probleminin ekonomik sorunlar olduğunu söylerken, pandemi diyenlerin oranı ise yüzde 17’de kaldı.
Araştırmada, “Hazine ve Maliye Bakanı değişimi sonrası size göre önümüzdeki aylarda ülkemizin ekonomik yapısında nasıl bir değişiklik olur?” sorusuna vatandaşların yüzde 54’ü “Mevcut durum devam eder ya da olumsuz bir tablo ortaya çıkar” dedi. Ekonomik sorunlar konusunda halkın büyük çoğunluğu ümidini yitirirken sadece yüzde 37’si ekonomik sorunların aşılacağına inanıyor.
Ekonomi, pandemiyi 3’e katladı!  MAK Danışmanlık tarafından yapılan Türkiye Gündem Araştırması’nda vatandaşa göre Türkiye’nin bir numaralı sorunu koronavirüs salgını değil, ekonomi…  Araştırmada halkın yüzde 51’i Türkiye’nin bir numaralı probleminin ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı olduğunu söylerken, ‘koronavirüs’ diyenlerin oranının ise yüzde 17’de kalması dikkat çekti.
MAK Danışmanlık, Kasım 2020 Türkiye Gündemi araştırma raporunu yayımladı. Halka birden fazla konuda birçok sorunun sorulduğu çalışmada, halkın durumu gözler önüne serildi. ‘Hazine ve Maliye Bakanı değişimi sonrası size göre önümüzdeki aylarda ülkemizin ekonomik yapısında nasıl bir değişiklik olur?’ sorusuna vatandaşların yüzde 54’ü ‘mevcut durum devam eder ya da olumsuz bir tablo ortaya çıkar’ derken, vatandaşların sadece yüzde 37’isi ekonomik sorunların aşılacağına inanıyor. 
Araştırmanın en dikkat çeken tarafı ise ‘Türkiye’nin en önemli ve öncelikli sorunu nedir?’ sorusuna verilen cevap oldu. Bu soruya vatandaşların yüzde 51’i ‘ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı’ cevabını verirken, vatandaşların sadece yüzde 17’si ‘pandemi’ cevabını verdi. Aynı soruya vatandaşların yüzde 14’ü ise ‘adalet ve sosyal sorunlar’ cevabını verdi. Dünyayı esir alan koronavirüse rağmen vatandaşların yüzde 51’nin ekonomik sorunları listenin en başına koyması dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan araştırmada son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından gündemde tutulan ‘Adalet Reformu’ da vatandaşlara soruldu. ‘Adalet Sistemi’nde bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ şeklindeki soruya vatandaşların yüzde 71’i desteklerken, yüzde 19’u ise kararsız kaldı. Vatandaşların yüzde 10’u ise reforma ihtiyaç olmadığını düşünüyor.
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