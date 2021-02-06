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Ömer Pakiş kimdir?
Ömer Pakiş, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Ömer Pakiş kimdir? Ömer Pakiş nerelidir? İşte, merak edilenler.
GÜNDEM 06.02.2021, 09:17
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Ömer Pakiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Ömer Pakiş kimdir? Ömer Pakiş nerelidir? İşte, Prof. Dr. Ömer Pakiş hakkında merak edilenler.
Ömer Pakiş, Batman'da dünyaya geldi. Bitlis İmam Hatip Lisesinden 1983'de mezun olan Pakiş, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
Prof. Dr. Ömer Pakiş, 1996 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini aldı. Doktorasını da aynı bölümde 2001 senesinde alan Pakiş, Son olarak Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmaktaydı.
Arapça, İngilizce ve Kırgızca bilen Prof. Dr. Ömer Pakiş, son olarak 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
Ömer Pakiş, Batman'da dünyaya geldi. Bitlis İmam Hatip Lisesinden 1983'de mezun olan Pakiş, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
Prof. Dr. Ömer Pakiş, 1996 senesinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini aldı. Doktorasını da aynı bölümde 2001 senesinde alan Pakiş, Son olarak Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmaktaydı.
Arapça, İngilizce ve Kırgızca bilen Prof. Dr. Ömer Pakiş, son olarak 06.02.2021 tarihli kararla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.
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