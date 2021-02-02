Ömer Faruk Yazıcı'dan Boğaziçi tepkisi: Basit oyunlara prim vermeyiz

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan bir sergiden Müslümanların İslami kutsallarına saldırılmasına sert tepki gösterdi. Yazıcı, "Kirli emellerine bu protestoları alet edenlerin olduğunu kabul ediyor, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını destekliyoruz. Fakat, “ben yaptım, oldu” mantığıyla rektör atanmasına karşı çıkan, şiddete başvurmadan ve değerlerimize hiçbir saygısızlık göstermeden sadece protesto hakkını kullanan öğrencilerin de gözaltılarla susturulması kabul edilemez." dedi.

"Şu An Türkiye’de büyük bir algı operasyonu yürütülüyor" diyen Yazıcı şunları kaydetti:



"Ekonomik krizin üstünü örtecek örtü bulamadıklarından önlerine ne çıkarsa fırsat bilip, bu krizin üzerine atıp duruyorlar.

Çıkardıkları kuru gürültülere rağmen; esnafın, işçinin, emekçinin, emeklinin ve yoksulun feryadını duyuyoruz. Hiç kimse bu kriz karşısında üç maymunu oynamasın! Artık insanımız, cambazı da ipi de görüyor. Eskimiş senaryolar, artık bu ülkede tutmayacak. İnsanımızın gerçek gündemini, ekonomideki yangını konuşacağız. Biz, bu oyunu bozacağız!

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör protestolarının provakasyonlara gebe olduğunu da görüyoruz. Ne kutsalımıza saldırılmasına ve değerlerimizin ayaklar altına alınmasına göz yumarız ne de üçüncü sınıf senaryocuların yazdığı bu basit oyunlara prim veririz.

Kirli emellerine bu protestoları alet edenlerin olduğunu kabul ediyor, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını destekliyoruz. Fakat; “ben yaptım, oldu” mantığıyla rektör atanmasına karşı çıkan, şiddete başvurmadan ve değerlerimize hiçbir saygısızlık göstermeden sadece protesto hakkını kullanan öğrencilerin de gözaltılarla susturulması kabul edilemez!

Gençlerin taleplerinin, üniversitelerin sorunlarının, eğitimde yaşanan sıkıntıların ve işsizliğin, bu ülkenin gerçek gündemi olduğunu unutturmayacağız."

