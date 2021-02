Ömer Faruk Yazıcı: Kilit değil 'anahtar' partiyiz

Saadet Partisi İstanbul İl Divanı, koronavirüs salgınının etkisinin devam etmesi nedeniyle internet ortamında gerçekleşti. İl ve ilçe yönetimlerinin hazır bulunduğu toplantıda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.



Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, “Son günlerde görünen şudur ki; Saadet Partisi ve teşkilatları, bu toprakların teminatı ve bu milletin tartışılmaz özüdür. Biz şu an Saadet Partisi olarak Türkiye’nin en belirleyicisiyiz, kilit değil anahtar partiyiz. Neyin anahtarı? Türkiye’nin önünde hangi tıkalı kapılar varsa, hangi yollar kapalıysa o yolları o kapıları açacak anahtar bizim elimizde. Bunu, teşkilatı daha da güçlendirerek yapacağız. Her zamankinden daha fazla özgüvenle bu çalışmaları yapacağız. Çünkü her geçen gün, ulaşılabilirliği, konuşulurluğu, dinlenirliği ve oy verilebilirliği her geçen gün artan bir partiyiz. Bu durum da hakkı üstün tutma gayemizden dolayı oluşmuştur. Gücü, kuvveti, tahakkümü, baskıyı üstün tutan değil, hakkı üstün tutan bir zihniyetin temsilcisiyiz” dedi.



Türkiye’de bulunan ekonomik krize dair açıklamalarda bulunan Yazıcı, “Her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz güne. Yağ fiyatları hepinizin malumu; seçimler öncesinde en büyük vaadi tanzim çadırları olan, soğan depolarına polis baskınları yapan iktidar, bu kez de PTT’nin internet sitesinden yağ satışına başlamakta buldu çözümü. 2018’de Cumhur İttifakı’na oy veren bir İstanbullu esnaf aylardır kara kara kirasını, faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor; aynı işletmede garson olarak çalışan ve Millet İttifakı’na oy vermiş bir kardeşimiz de işsiz kaldığı bu sürede ne yapacağını kara kara düşünüyor. Gençlerimiz geleceğe dair umudunu kesmiş. Asgari ücretle geçinilmiyor. İnsanlar ülkenin karamsar ikliminden bıktı, vatandaşlar da bu kısır siyasi tartışmalardan tiksinir hale geldi” diye konuştu.

Toplantı, il komisyon başkanlarının aylık raporlarını sunması ve ilçe başkanlarının aylık faaliyetlerini sunmasının ardından nihayete erdi.