Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşması sonrası maç hakkındaki görüşlerini bildirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Ömer Erdoğan, "Daha iyisini yapabilirdik. Analiz ettiğimiz gibi bir Galatasaray karşımıza çıktı. Buna karşılık vermek gerekiyordu. Aksiyon alanında çoğalamadık. Bu tür maçlarda golü bulursanız daha moralli oynarsınız. İlk yarı çok net pozisyon vermedik. Hatalı bir gol yedik." ifadelerini kullandı.



İkinci yarıya daha iyi başladıklarını fakat golü bir türlü bulamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İkinci yarı rakibi savunmadan çıkarken rahatsız ettik. Kırılma noktalarında ister istemez oyuncuların motivasyonu düştü 2. golden sonra. Bundan ders çıkaracağız. Erzurumspor'la erteleme maçımız var. Tamamen oraya focuslanacağız. Tamamen konsantrasyondayız." diye konuştu.



Gereksiz görülen kırmızı kartların takımın mücadelesine kötü etki ettiğini vurgulayan Ömer Erdoğan, "Takım bu kadar mücadele ederken gereksiz yere görülen kartlar rahatsız ediyor bizi. Gerekli uyarılar yapacağız. Analizler yaparken bunları gösterdik. 10 kişi kalınca motivasyon düşüyor." diyerek sözlerine son noktayı koydu.

