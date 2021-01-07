Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Hangi ünlü ismin kardeşidir?
Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nerelidir? Hangi ünlü medya patronunun kardeşidir?
GÜNDEM 07.01.2021, 12:31
Ünlü medya patronunun kardeşi diye tanınan Ömer Cenker Ilıcalı çoğu kişi tarafından merak ediliyor.
Kardeşine oranla medyadan ve ekranlardan uzak duran Ömer Cenker Ilıcalı bir doktor olup Acun Ilıcalı'nın ağabeyidir.
1967 yılında dünyaya gelen Ömer Ilıcalı aslen Erzurum Ilıca’lıdır. Günümüzde Kulak Burun Boğazı uzmanı, Opr. Doktor olarak sağlık sektöründe hizmet vermektedir.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cenker Ilıcalı yine uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmıştır.
Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır.
Bugüne kadar Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli – yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.
Ilıcalı ingilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.
Kardeşine oranla medyadan ve ekranlardan uzak duran Ömer Cenker Ilıcalı bir doktor olup Acun Ilıcalı'nın ağabeyidir.
1967 yılında dünyaya gelen Ömer Ilıcalı aslen Erzurum Ilıca’lıdır. Günümüzde Kulak Burun Boğazı uzmanı, Opr. Doktor olarak sağlık sektöründe hizmet vermektedir.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cenker Ilıcalı yine uzmanlığını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapmıştır.
Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır.
Bugüne kadar Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli – yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.
Ilıcalı ingilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.
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