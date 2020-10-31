Ömer Bayram'dan Fatih Terim'e teşekkür
Galatasaray'da Ömer Bayram maça kaptan olarak çıkmasından teknik direktörü Fatih Terim'e dolayı teşekkür etti.
GÜNDEM 31.10.2020, 21:55
Galatasaray'da Ömer Bayram, Ankaragücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Fatih Terime' kaptanlık için teşekkür etti.
Ömer Bayram, "Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bunu sahaya yansıtmak istiyorum. Kaptanlık sembol ama saha içi ve saha dışı her zaman güzel bir ortam yaratmak istiyorum. Kaptanlığı bugün bana layık gören hocama teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Ömer Bayram, takımı için elinden geleni yaptığı ifade ederek, "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Geçen sene de orta sahada birçok maç oynadım. Bu sene Taylan ve Etebo ile beraber kontrolü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum." dedi.
Ömer Bayram, "Savaşçı ruhumu hiçbir zaman kaybetmedim. Bunu sahaya yansıtmak istiyorum. Kaptanlık sembol ama saha içi ve saha dışı her zaman güzel bir ortam yaratmak istiyorum. Kaptanlığı bugün bana layık gören hocama teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Ömer Bayram, takımı için elinden geleni yaptığı ifade ederek, "Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Geçen sene de orta sahada birçok maç oynadım. Bu sene Taylan ve Etebo ile beraber kontrolü elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum." dedi.
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