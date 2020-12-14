Ömer Baler rahmet-i rahmana kavuştu

Yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Araştırma ve Eğitim hastanesinde tedavi gören Ömer Baler Hoca rahmet-i rahmana kavuştu.

Merhum Baler’in cenazesi memleketi Konya’da toprağa verilecek.

TEMEL KARAMOLLAOĞU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğu Ömer Baler’in vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Merhum Baler’e Allah’tan rahmet dileyen Karamollaoğlu; “ Milli Görüş hareketinin saygın ve öncü isimlerinden değerli kardeşim Ömer Baler’in covid-19 salgını sebebiyle vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Camiamızın başı sağolsun. Özellikle Avrupa Milli Görüş teşkilatlarının kuruluş ve organizasyonunda ortaya koyduğu çalışmalar her zaman minnet ve şükranla hatırlanacaktır" dedi.

İlahiyatçı Ömer Baler, ilk başlangıcından itibaren Milli Görüş hareketinin içinde yer almış ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca tarafından Milli Görüş’ün Avrupa’daki teşkilatlanma ve organizasyon çalışmalarında bulunmak üzere görevlendirilmişti.

Milli Gazete olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ederiz.

