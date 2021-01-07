Omar Elabdellaoui'den ilk açıklama!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, yaşadığı kaza sonrasında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 07.01.2021, 03:25
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Havai fişek patlaması sonucunda yüzünden ve gözlerinden yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum.Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum." dedi.
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