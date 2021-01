Omar Elabdellaoui'den haber var! Sağlık durumu nasıl

Yılbaşı gecesi havai fişeğin elinde patlaması sonucu görme kaybı tehlikesi yaşayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, "Tedavim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.Yılbaşı gecesi havai fişeğin elinde patlaması sonucu görme kaybı tehlikesi yaşayan ve tedavi süreci devam eden Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Norveçli futbolcu sağlık durumuyla ilgili, "Tedavim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Kendisinin yanında olanlara ve kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten Omar Elabdellaoui, "Dürüst olmak gerekirse aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, yardımcı antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Türk halkının desteğine minnettarım, benim durumumu her gün arayıp soran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.