Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu
Havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi şekilde yaralanan ve 18 gündür hastanede tedavi gören Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili Galatasaray'dan sevindirici haber geldi.
GÜNDEM 20.01.2021, 04:49
Sosyal medyadan yapılan açıklamada; "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" ifadeleri kullanıldı.
Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.
Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu gözlerinden ve ellerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.
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