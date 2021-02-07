Ölüm raporu hastaneyi savaş alanına çevirdi!
Gaziantep 20 kişilik bir grup, hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'koronavirüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırdı.
GÜNDEM 07.02.2021, 18:30
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Gaziantep'in Çıksorut Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana gelen olayda, Mehmet Ali K.(71), koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mehmet Ali K.'nın ölüm haberini alan yakınları hastaneye gelerek ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine sağlık görevlileri aralarında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı.
Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.
Mehmet Ali K.'nın ölüm haberini alan yakınları hastaneye gelerek ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine sağlık görevlileri aralarında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı.
Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.
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