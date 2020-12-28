'Ölüm dışında her derde deva' denilen çörek otunun faydaları

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörekotunda onun için bir deva bulunmasın." diye nakledilen bu hadis-i şerifte de belirtildiği üzere çörek otunun faydaları saymakla bitmez.

Binlerce yıldır kullanılan çok faydalı şifalı bir yağdır.

İlaç, gıda ve kozmetik ürünlerinde kullanılır. Romatoid artrit, astım, alerjik rinit gibi pek çok hastalığın tedavisine yardımcı olur. Çörek otu yağı, sedef, akne, vitiligo gibi cilt hastalıkları için de kullanılmaktadır. Ayrıca saç için yenileyici ve onarıcı etkiye sahiptir. Kuru ve cansız saçlara parlaklık verir. Özellikle kış aylarında kuru ve çatlayan ciltlerde kullanılan çörek otu yağı, cildi yumuşatır ve çatlakları azaltır. Ayrıca antioksidan, anti-inflamatuar özellikleri vardır ve iltihap tedavisine yardımcı olur.

Ancak tüm bunlar için öncelikle mutlaka bir hekim tavsiyesi almanız kaçınılmazdır.

Çörek Otu mavi ve beyaz çiçekleri olan küçük bir bitki olan Nigella sativa’nın siyah tohumlarıdır.



* Romatoid artrit semptomlarını iyileştirebilir

* Kanser tedavisinde kullanılır

* Kimi cilt hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

* Sedef hastalığına iyi gelir.

* Hafif veya orta şiddetli akne vulgaris tedavisinde etkilidir.

* Çörek otu yağı vitiligo hastaların çoğunda önemli psikolojik sorunlara neden olabilen hipopigmentasyon bozukluğuna iyi gelir.

* Kolesterolü dengeler

* Astım semptomlarını azaltır.

* Çörek otu yemek mide ağrılarını, mide kramplarını ve reflüyü azaltır.

* Çörek otu yağı gaz, karın şişkinliği ve ülser üzerinde yatıştırıcı etkiye sahiptir.



* Çörek otunun aşırı kullanımı karaciğer ve böbrek hasarlarına neden olabilir.* Çörek otu bazı ilaçlara etkileşime girebilir. Düzenli kullandığınız bir ilaç varsa mutlaka doktorunuza danışın.* Hamilelikte ve emzirirken çörek otu kullanımı için doktorunuza başvurun.* Topikal kullanımda alerjik döküntüye sebep olabileceği için cildin küçük bir bölümünde test etmeden kullanmayın.* İçildiği zaman bazı mide rahatsızlıklarına, şişkinliğe, kabızlığa, mide bulantısına ve kusmaya sebep olabilir.* Kan basıncını düşürür ve kanın pıhtılaşmasını yavaşlatır. Bu sebeple kanama riskini arttırabilir.



Çörek otu yağının kalitesi çok yüksektir. Yemeklerde, soslarda, çorbalarda ve içeceklerde lezzet vermek için kullanılabilir.

Ayrıca sağlık desteği için oral yoldan takviye olarak kullanılabilir. Eczanelerde jel kapsüller halinde satılan takviyeleri yardımıyla vücudun ihtiyaç duyduğu timokinon miktarı düzenli olarak günlük alınabilir.

Cilt kullanımı için evde yapılan kürlere, kremlere, losyonlara ve şampuanlara katılabilir. Cilt tarafından hızlıca emildiği için masaj yağı olarak da uygulanabilir.

