Olmayan kalmadı: Takımda 29’u futbolcu 40 korona vakası
TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor'a koronavirüs şoku! Adanaspor'da 29'u futbolcu olmak üzere 40 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Takım, Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak.
GÜNDEM 28.11.2020, 22:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapılan testlerde 21’i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı. Adanaspor, TFF protokolleri gereği, 30 Kasım'da oynanacak Boluspor maçında hükmen yenik sayılacak.
Adanaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ve TFF’nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır” denildi.
Adanaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın ve TFF’nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır” denildi.
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