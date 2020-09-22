Ölen penguenin midesinden bakın ne çıktı

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinden göç etme sırasında sürünün gerisinde kalan ve hayatını kaybeden penguenin otopsisi yapıldı. Otopsi sonucunda, penguenin midesinden sağlık çalışanlarının da yaygın bir şekilde kullandığı N95 maske çıktı.

Sao Paulo eyaletinin kuzeyinde bulunan Sao Sebastian bölgesindekiJuquehy plajında bulunan penguenin türünün "Macellan pengueni" olduğu belirtildi.



Maskeler konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Instituto Argonauta Başkanı Hugo Gallo Neto, "Bu olay, bu tür atıkların deniz faunasına zarar verdiği ve ölüme sebebiyet olduğunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.

