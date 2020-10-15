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Öldüğü sanılarak dondurucuya koyulan adam 20 saat sonra uyandı
Hindistan'da ailesi tarafından öldüğü sanılan 74 yaşındaki adam, derin dondurucuya koyuldu.
GÜNDEM 15.10.2020, 22:10
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Hindistan'da Kandhampatti köyünde yaşayan 74 yaşındaki ağır hasta ve yatalak Balasubramanian Kumar, geçen pazartesi günü hareket etmeyince ailesi öldüğünü düşünüp cenaze törenine kadar tutulmak üzere derin dondurucuya koydu.
Ailenin ödünç olarak aldığı derin dondurucuyu almaya gelen şirket çalışanı, adamın ölmediğini fark etti. Bunun üzerine çalışan aile fertlerine haber verdi. Aile fertleri de adamın ölmediğini ve hareket ettiğini fark etti ve polise haber verdi. 20 saat sonra ölmediği anlaşılan adam derin dondurucudan çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili The Independent gazetesine açıklama yapan polis amiri Rajasekaran of the Sooramangalam, derin dondurucu şirketinin çalışanın kendilerine haber verdiğini, olayda ailenin bir kastı olmamasına rağmen, yaşlı adamı hastaneye götürüp resmi olarak ölümünü kayıtlara geçirmek yerine derin dondurucuya koyduklarını, bunun suç teşkil ettiğini ve aile üyeleri hakkında soruşturma açıldığını söyledi.
Ailenin ödünç olarak aldığı derin dondurucuyu almaya gelen şirket çalışanı, adamın ölmediğini fark etti. Bunun üzerine çalışan aile fertlerine haber verdi. Aile fertleri de adamın ölmediğini ve hareket ettiğini fark etti ve polise haber verdi. 20 saat sonra ölmediği anlaşılan adam derin dondurucudan çıkarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili The Independent gazetesine açıklama yapan polis amiri Rajasekaran of the Sooramangalam, derin dondurucu şirketinin çalışanın kendilerine haber verdiğini, olayda ailenin bir kastı olmamasına rağmen, yaşlı adamı hastaneye götürüp resmi olarak ölümünü kayıtlara geçirmek yerine derin dondurucuya koyduklarını, bunun suç teşkil ettiğini ve aile üyeleri hakkında soruşturma açıldığını söyledi.
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