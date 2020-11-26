Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a satılmasını eleştiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın” dedi.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katar'a satılmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama Faik Öztrak, “Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi. Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi. Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi. Şimdi Borsa'nın %10'unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!!!” ifadelerini kullandı.



Sakarya Tank Paleti verdiler,YetmediKanal İstanbul arazilerini peşkeş çektilerYetmediKatarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektilerYetmediŞimdi Borsa'nın %10'unu Katar'a veriyorlar.Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!!! https://t.co/7CKSO887la

— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 26, 2020



Sakarya Tank Paleti verdiler,YetmediKanal İstanbul arazilerini peşkeş çektilerYetmediKatarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektilerYetmediŞimdi Borsa'nın %10'unu Katar'a veriyorlar.Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!!! https://t.co/7CKSO887la pushfn('ads'); — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 26, 2020

