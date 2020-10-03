'Öldü' iddialarına Ali Kırca'dan açıklama
Eski haber spikeri Ali Kırca’nın sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.
GÜNDEM 03.10.2020, 23:32
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Sosyal medyada Ali Kırca’nın yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İddiaları yalanlayan Gazeteci Özlem Gürses, kendisiyle konuştuğunu ve sağlığının iyi olduğunu belirtti.
Sosal medyadan eski haber spikeri Ali Kırca'nın yaşamını yitirdiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların sürmesi üzerine kendisine ulaşan Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Kırca ile görüşerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürses, Kırca ile olan görüşmesinin ardından, "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... 'Bugün de ölmedim" dedi. Çok şükür hayatta... Bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum" açıklamasında bulundu.
Sosal medyadan eski haber spikeri Ali Kırca'nın yaşamını yitirdiği iddia edildi. Söz konusu iddiaların sürmesi üzerine kendisine ulaşan Sözcü Gazetesi yazarı Özlem Gürses, Kırca ile görüşerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürses, Kırca ile olan görüşmesinin ardından, "Ali Kırca ile az önce konuştum. 4 aylık torununu sevmekle meşgul... 'Bugün de ölmedim" dedi. Çok şükür hayatta... Bu vesile ile beni mesleğe başlatan ve çok sevdiğim Ali beyin de sesini duymuş oldum" açıklamasında bulundu.
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