Olcan Adın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın'dan göndermeli paylaşım geldi.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:20
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Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a karşı 3-0 geriye düştüğü maç sırasında Olcan Adın "Klasikleşen maç sonu fotoğrafı olacak mı acaba" ifadesi kullandı.
Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe takımı bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.
Antrenörlük yapmaya hazırlanan Olcan'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe takımı bu sezon kazandıkları maç sonraları teknik direktör Erol Bulut ve ekibinin soyunma odası fotoğrafını paylaşıyordu.
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