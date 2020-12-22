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Olay TV kapanıyor mu? Cavit Çağlar bakın ne cevap verdi
Kısa bir süre önce İstanbul merkezli olarak yeniden yayın hayatına başlayan Olay TV'nin yıl sonuna kadar kapanacağı iddia edildi. İddia kanalın sahibi Cavit Çağlar'a soruldu
GÜNDEM 22.12.2020, 12:36
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Eski Bakanlardan Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Olay TV'nin kapanacağı iddia edildi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Süleyman Sarılar’ın oturduğu Olay TV aslen Bursa merkezli yerel bir televizyon kanalı olarak 1 Kasım 2019’da yayın hayatına son vermiş daha sonra da İstanbul merkezli olarak tekrar yayın hayatına başlamıştı. Son günlerde medya kulislerinde Olay TV yıl sonunda kapanıyor iddiası Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin, kanalın sahibi Cavit Çağlar'a sordu. Çağlar, Gerçek Gündem'e önce "Bu konuda..." dedi, ardından ise "Şimdi toplantıdayım müsait değilim" cevabını verdi.
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