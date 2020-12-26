Olay TV, gazetecilerin alkışlarıyla kapandı!

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Olay TV’nin kapanacağını belirterek, “Zannediyorum habercilik anlayışımız ve yaptığımız yayınlarla birtakım mahfilleri rahatsız ettik” dedi.

Sarılar, canlı yayında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Sarılar, kanalın patronu Cavit Çağlar'ın kendisine "Bana iktidardan çok ağır baskı var, devam edemeyeceğim. 'Başka bir kadro ile devam et' baskısı gördüm" dediğini aktardı.Birçok siyasetçiye ekranlarında yer verdiklerini belirten Sarılar, Olay TV'nin bütün yayın haklarının Çağlar'da olduğunu bildirdi.

"Bu habercilik anlayışıyla devam edeceğiz" diyen Sarılar, Hüseyin Köksal'ın görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sarılar'ın açıklamalarının ardından Olay TV, 26 gün yayında kaldıktan sonra gazetecilerin alkışlarıyla siyaha düştü.

Siyasilerden tepki

Kanalın kapanması birçok siyasinin de tepkisine neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanalın siyah ekranını Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz!" dedi.

CHP'li Veli Ağbaba, yaşananları "Adı konulmamış bir faşizm düzeni" sözleriyle niteledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kanala dün akşam konuk olduğunu ifade ederek "Olay TV‘nin ekranına düşen karanlık, basın özgürlüğünü kısıtlayanların görüntüsüdür. Korkma, susma, #KonuşTürkiye" diye paylaşım yaptı.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise, "Olay TV’nin iktidar baskısı sonucu daha bir ay olmadan kapanması, demokrasimiz adına utançtır!" diyerek, "Neden korkuyorsunuz bağımsız gazetecilerden? Unutmayın sadece şaibeli işleri olan, kirli ilişkiler ağına bulaşan, yalanlarla insanları kandıranlar korkar basından!" tepkisini gösterdi.

