Olay TV adını değiştirdi! Yeni ismi belli oldu
26 günlük yayın hayatının ardından iktidar baskısı olduğunu öne sürerek ekranı karartan Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesindeki ismi değişti.
GÜNDEM 28.12.2020, 04:08
Ekran karartması yaparak yayın hayatına son veren Olay TV'nin ismi değişti.
Daha önce Olay TV ismiyle haber paylaşımı yapan hesabın yeni adı TV Haberi olurken, internet haberleri de www.tvhaberi.com adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.
Daha önce Olay TV ismiyle haber paylaşımı yapan hesabın yeni adı TV Haberi olurken, internet haberleri de www.tvhaberi.com adresi üzerinden yayımlanmaya devam ediyor.
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|O
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|15
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|3. Samsunspor
|16
|30
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|29
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|16
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|16
|27
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|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
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|19
|12. Ümraniye
|16
|17
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|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
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|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
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|Takımlar
|O
|P
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|15
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|15
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|15
|20
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|13
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|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
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|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
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|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
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|15
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