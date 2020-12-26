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Okullarda sınav yapılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullarda sınavların ne zaman ve nasıl olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 26.12.2020, 09:57
Daha önceki açıklamalarda sınavlar için 31 Aralık sonrasına işaret edilmişti Milli Eğitim Bakanlığı ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bu dönem içerisinde sınavların yapılmayacağını duyurdu.
Koronavirüs nedeniyle eğitimlerini EBA TV üzerinden yapan öğrencilere bu dönem içerisinde sınav yapılmayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamada İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını, derse katılımları belirleyecek.
Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansları ile EBA TV’deki ders takibine göre belirlenecek.
Lise öğrencileri için ise durum biraz daha farklı.
Lise öğrencileri için de bu dönem sınav yapılmayacak.
Ancak ilk dönem karne notları, ikinci dönemde yapılacak sınavlarla belirlenecek.
Okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.
Öğrenciler sonrasında 3 hafta sürecek bir ara tatile girecekler.
Okulların ne zaman açılacağına dair bilgi ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek...
Koronavirüs nedeniyle eğitimlerini EBA TV üzerinden yapan öğrencilere bu dönem içerisinde sınav yapılmayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamada İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarını, derse katılımları belirleyecek.
Derslere katılım puanı, öğrencilerin yüz yüze eğitimdeki performansları ile EBA TV’deki ders takibine göre belirlenecek.
Lise öğrencileri için ise durum biraz daha farklı.
Lise öğrencileri için de bu dönem sınav yapılmayacak.
Ancak ilk dönem karne notları, ikinci dönemde yapılacak sınavlarla belirlenecek.
Okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek.
Öğrenciler sonrasında 3 hafta sürecek bir ara tatile girecekler.
Okulların ne zaman açılacağına dair bilgi ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek...
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