Okullara hijyen bütçesi verilmeli

Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okulların salgın sürecinde mutlaka temizlik malzemesi ve maske konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kervan yolda düzelir, diyerek okul yönetimlerinin sırtına bırakılmamalıdır. Bir hijyen standardının sağlanması için eğitim kurumlarına bütçe verilmelidir” dedi.Okulların açılarak yüz yüze eğitime geçilmesini desteklediklerini kaydeden Yalçın, “Sorumluluklarımız ve umudumuz kaygılarımızdan daha büyüktür. Önlemleri alarak kontrollü yaşamaya alışmalı, öğrencilerle birlikte tüm topluma önemini hissettirip, salgında yaşama bilinci kazandırmalıyız. Biz yüz yüze eğitimi devam ettirmek zorundayız. Uzaktan eğitimin doğuracağı maliyet kontrollü bir şekilde yapılacak yüz yüze eğitimin doğuracağı maliyetten çok daha fazladır. Erişim ve altyapıda adalet sorunu var. Herkes salgın sürecinde fiziki mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına uyarak ve kontrollü davranarak yaşamayı öğrenmelidir. Okullar bu anlamda toplumu düzenleyici kurumlardır. Salgınla baş etmek istiyorsak okulları açık tutmalıyız” şeklinde konuştu.



Eğitim-Bir-Sen olarak bir konuda ısrarlı cümle kurmayı sürdürdüklerini dile getiren Yalçın, “Başından beri ısrarla, ‘tedbirler alınsın, bütün şartlar yerine getirilsin, okullar bu arada desteklensin ve bir an önce açılsın’ dedik. Kervan yolda düzelir, diyerek okul yönetimlerinin sırtına bırakılmamalıdır. Okullar bu süreçte mutlaka temizlik malzemesi ve maske konusunda desteklenmelidir” diyerek bakanlığa seslendi.



Uzaktan eğitim araçları noktasında vaat edilen 500 bin tableti önemsediklerini de kaydeden Yalçın, “Sınıftaki eğitime öğrencinin uzaktan direkt katılabileceği konusunu tartışabiliriz bu süreçte. Nasıl ki öğrencilere yönelik 500 bin tablet fikri kıymetliyse öğretmenlere, eğitim çalışanlarına da bu süreçte KDV ve ÖTV’nin sıfırlanmasıyla bir anlamda destek paketi sunulması son derece kıymetli ve gereklidir. Öğretmenlere ve öğrencilere bilgisayar ve tablet alımlarında vergi indirimi konusu mutlaka gündeme alınmalıdır” çağrısında bulundu.

