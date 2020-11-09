Okullar ne zaman tatile girecek? Ara tatil kaç gün sürecek?

2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos'ta başlamasının ardından koronavirüs nedeniyle tatiller merak konusu oldu.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim hayatlarını gerek uzaktan gerekse yüz yüze olarak sürdürüyor.

Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde haftalar ilerledikçe ders yoğunluğu artıyor. Öğrenciler yorgunluğunu atmak ve eksikliklerini tamamlamak için 9 günlük ilk ara tatili bekliyor.



Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak,

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2021'de olacak.

İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.



2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.



19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

