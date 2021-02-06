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Okullar ne zaman kapacak? Yaz tatili ne zaman?
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detayları açıklandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM 06.02.2021, 09:13
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2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitimlerine uzaktan eğitim platformu TRT EBA TV üzerinden görüyor.
21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmeye başlansa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 Kasım’dan itibaren askıya alındı, öğrenciler yeniden uzaktan eğitim görmeye başladı.
22 Ocak’ta başlayan sömestr tatili 3 hafta sürecek ve öğrenciler 15 Şubat tarihinde ders başı yapacak.
Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.
1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.
Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayında yüz yüze gerçekleştirecek.
Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.
2020-2021 LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacak.
YKS 2021 sınavı ise 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021’de sone erecek. Öğrenciler yaz tatiline çıkacak.
21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmeye başlansa da artan koronavirüs vakaları nedeniyle 2 Kasım’dan itibaren askıya alındı, öğrenciler yeniden uzaktan eğitim görmeye başladı.
22 Ocak’ta başlayan sömestr tatili 3 hafta sürecek ve öğrenciler 15 Şubat tarihinde ders başı yapacak.
Alınan kararlara göre, köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak.
1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrenciler için özel eğitim okulları ve sınıflar eğitim vermeye başlayacak. Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için kapılarını açacak.
Lise öğrencileri birinci dönemden kalan sınavları, mart ayında yüz yüze gerçekleştirecek.
Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacak.
2020-2021 LGS sınavının 6 Haziran'da yapılacak.
YKS 2021 sınavı ise 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2020-2021 Eğitim Öğretim yılını 18 Haziran 2021’de sone erecek. Öğrenciler yaz tatiline çıkacak.
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