Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararı alınmıştı. Binlerce öğrenci yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
GÜNDEM 04.01.2021, 13:04
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Koronavirüs salgını sebebiyle Mart ayı içerisinde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti.
Daha önce 4 Ocak'ta tekrardan açılacağı belirtilen okulların açılış tarihi 22 Ocak’a ertelenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren okul yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
Daha önce 4 Ocak'ta tekrardan açılacağı belirtilen okulların açılış tarihi 22 Ocak’a ertelenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.
Karne dağıtımları ise 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren okul yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
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