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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle okullarından ayrı olan milyonlarca öğrenci ve onların velileri yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 02.01.2021, 13:11
Koronavirüs salgını sebebiyle Mart ayı içerisinde uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında dersler uzaktan eğitim platformu EBA TV'den devam ediyor.
İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelenmişti.
Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelenmişti.
Bu nedenle 15 Şubat'a kadar yüz yüze hiçbir sınav yapılmayacak.
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.
22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.
2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."
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