Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin EBA TV üzerinden eğitimleri devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
GÜNDEM 17.12.2020, 09:55
Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler gereği, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar online olarak devam edecek.
Okulların açılması yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile ilgili en yakın tarih 4 Ocak olarak görülüyor.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağına ilişkin “Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.
Türkiye'de eğitim ve öğretim 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu üzerinden gerek canlı yayınlarla gerekse ders tekrarlarıyla sürdürülecek.
Uzaktan eğitim 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek.
Kanallardaki tüm ders yayınları günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor.
Okulların açılması yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile ilgili en yakın tarih 4 Ocak olarak görülüyor.
TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağına ilişkin “Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.
Türkiye'de eğitim ve öğretim 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu üzerinden gerek canlı yayınlarla gerekse ders tekrarlarıyla sürdürülecek.
Uzaktan eğitim 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek.
Kanallardaki tüm ders yayınları günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü