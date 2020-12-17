Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler gereği, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar online olarak devam edecek.

Okulların açılması yüz yüze eğitimin yeniden başlaması ile ilgili en yakın tarih 4 Ocak olarak görülüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağına ilişkin “Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacaktır.” açıklamasında bulundu.



Türkiye'de eğitim ve öğretim 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu üzerinden gerek canlı yayınlarla gerekse ders tekrarlarıyla sürdürülecek.

Uzaktan eğitim 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek.

Kanallardaki tüm ders yayınları günde üç kez tekrar ediliyor. Dersleri kaçıran öğrenciler için ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yükleniyor.

