Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile ilgili son açıklama…

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından 1. sınıflar, sonrasında 2. 3. 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı.

Son yapılan açıklamalara görede 5. ve 9. sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime 2 Kasım’da başlayacak.

Diğer sınıflarda okuyan öğrenciler ise eğitimlerine EBA TV üzerinden devam ediyor.

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirmişti.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

