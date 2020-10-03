Okullar ne zaman açılacak? MEB'den liselerle ilgili açıklama...
Okullar ne zaman açılacak ve hangi liselerde yüz yüze eğitim başlayacak? Liseler için beklenen açıklama geldi
GÜNDEM 03.10.2020, 13:07
Yüz yüze eğitim başlangıç tarihi bazı liseler için belli oldu. İlk etapta sadece ilkokul birinci sınıflar ve okul öncesi eğitim yüz yüze olarak başlamıştı. Şimdi ise bazı liseler için de yüz yüze eğitim gerçekleştirilmeye başlanacak.
Bazı liselerde yüz yüze eğitim 5 Ekim’den itibaren başlayacak. İlkokul birinci sınıflar ve okul öncesi eğitimi içinse yüz yüze eğitim hâlihazırda devam ediyor. Diğer sınıflar içinse henüz resmi bir karar yok, kararın verilmediği sınıflar uzaktan eğitim şeklinde bir süre daha eğitimlerine devam edecekler.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.
Bazı liselerde yüz yüze eğitim 5 Ekim’den itibaren başlayacak. İlkokul birinci sınıflar ve okul öncesi eğitimi içinse yüz yüze eğitim hâlihazırda devam ediyor. Diğer sınıflar içinse henüz resmi bir karar yok, kararın verilmediği sınıflar uzaktan eğitim şeklinde bir süre daha eğitimlerine devam edecekler.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.
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