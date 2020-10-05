Okullar ne zaman açılacak? İlkokullarda yüz yüze eğitim ne zaman?

Kabine toplantısından çıkacak yüz yüze eğitim kararları merakla beklenirken 2.3.4.5. sınıflar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? sorunun cevabı da heyecanla bekleniyor.

1. sınıfların ardından meslek liselerinde de yüz yüze eğitim dönemi başladı. Öğrenciler maskeleriyle okula gidiyor ve böylelikle derslerinden geri kalmıyor. Yeni normalle birlikte ilkokullarda eğitimin devam edeceği tahmin ediliyor.



Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur.

Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.



5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.



Çok Programlı Anadolu Lisesi kapsamına gimeyen Anadolu ve Fen Lisesi gibi okullarda okuyan öğrenciler ise okula gitmeyecek.



Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.



Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak. Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık." ifadelerine yer verdi.

