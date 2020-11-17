Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil uzatılacak mı?

‘’Okullar açılacak mı? Ara tatil uzatılacak mı? Son günlerin en çok sorula soruları. Bilindiği yeni tip koronavirüs salgınında vakalar her geçen gün daha da artıyor. Vakaların artmasıyla yeni tedbir ve kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. Kısıtlamalar kapsamında en çok konuşulan konuların başında da okulların geçici olarak kapatılması, eğitime ara verilmesi ve ara tatilin uzatılması geliyor.



Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarında hızlı artış yaşanırken okulların açılıp açılmayacapı da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta okullarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Salgın şartlarının eğitime izin vermediğini belirten Bakan Selçuk, ilgili kurumlarla görüşmelere devam ettiklerini söylemişti.

Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili olarak 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı’nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü ifade ederek, "Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım." Uyarısı yapmıştı.



Gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de genel bir artış eğiliminin olduğuna dikkat çekerek İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde salgının daha ciddi seyrettiğini dile getirdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." demişti. Ayrıca, Bilim Kurulu'nun ara tatilin uzaltılmasını tavsiye ettiği vurgulanıyor.

