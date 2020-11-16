Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?
2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Öğrenciler hangi tarihte dest başı yapacaklar?
GÜNDEM 16.11.2020, 10:37
Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler Covid-19 tedbirleri altında stresli ve yorucu bir süreci geride bıraktılar.
Koronavirüs gölgesi altında devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk ara tatil zili çaldı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan kararlar öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkıyor. Okullar ise 23 Kasım tarihinde yeniden açılacak.
Kasım ara tatili 16 Kasım 2020 yani bugün başladı Kasım ayının 20'sine kadar devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre....
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
Koronavirüs gölgesi altında devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk ara tatil zili çaldı.
Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan kararlar öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkıyor. Okullar ise 23 Kasım tarihinde yeniden açılacak.
Kasım ara tatili 16 Kasım 2020 yani bugün başladı Kasım ayının 20'sine kadar devam edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre....
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü