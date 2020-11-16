Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitecek?

Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler Covid-19 tedbirleri altında stresli ve yorucu bir süreci geride bıraktılar.

Koronavirüs gölgesi altında devam eden 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ilk ara tatil zili çaldı.



Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan kararlar öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkıyor. Okullar ise 23 Kasım tarihinde yeniden açılacak.



Kasım ara tatili 16 Kasım 2020 yani bugün başladı Kasım ayının 20'sine kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre....

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de (Hafta sonu ile birlikte 9 gün),

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak

