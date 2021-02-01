Okullar açılıyor! Erdoğan tarih verdi

Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okulların açılacağını duyurdu. Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını belirtti.

8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların 1 Mart'ta kademeli olarak açılacağını belirten Erdoğan, eğitimin başlaması için çalışmaların başlayacağını ifade etti.

